Με την ομάδα των Φοίνιξ Σανς, γιόρτασε τα γενέθλιά του ένα εξάχρονο αγόρι, που έγινε viral για το πιο μοναχικό πάρτι γενεθλίων.

Την περασμένη Κυριακή, ο Τέντι Μπόλιντζερ από την Τουσόν, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, προσκάλεσε 32 συμμαθητές και φίλους του στο πάρτι γενεθλίων του αλλά, προς απογοήτευσή του, δεν πήγε κανείς.

Ο Τέντι, μάταια περίμενε έστω κάποιον από τους φίλους του να φανεί στην πιτσαρία Peter Piper Pizza, όπου είχε κλείσει και στήσει ένα μακρύ, γιορτινό τραπέζι.

Η μητέρα του Τέντι, Σιλ Ματζίνι, ανέβασε μία φωτογραφία με τον απογοητευμένο γιο της στο διαδίκτυο και ένας δημοσιογράφος της περιοχής μοιράστηκε το στιγμιότυπο, με αποτέλεσμα ο Τέντι να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκινώντας χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου αλλά και την ομάδα του NBA Φοίνιξ Σανς.

