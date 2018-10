Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, μετά την αποστολή εκρηκτικών δεμάτων στο γραφείο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και στο γραφείο της πρώην υπουργού Εξωτερικών της χώρας, Χίλαρι Κλίντον. Πανικός επικρατεί και στο κέντρο της Νέας Υόρκης, εξαιτίας ενός ύποπτου δέματος που βρέθηκε στο εμπορικό κέντρο Time Warner Center όπου στεγάζεται, μεταξύ άλλων, και το CNN.

Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν σε αλληλογραφία που εστάλη στους δύο Αμερικανούς πολιτικούς, όπως επιβεβαίωσε αξιωματικός της αστυνομίας στους New York Times.

Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο Time Warner Center

Στις 10π.μ (τοπική ώρα) εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο Time Warner Center στο κέντρο της Νέας Υόρκης εξαιτίας ενός ακόμα ύποπτου δέματος σε έναν από τους δύο ουρανοξύστες, όπου στεγάζεται και το CNN.

Μάλιστα η αστυνομία της Νέας Υόρκης προειδοποίησε όσους βρίσκονταν γύρω από το TWC, να βρουν «επί τόπου καταφύγιο», παραμένοντας προφυλαγμένοι σε κλειστούς χώρους.

Διαψεύστηκαν οι πληροφορίες για εκρηκτικό δέμα και προς τον Λευκό Οίκο

Το CNN μετέδιδε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, ότι οι αρχές εντόπισαν έναν πλήρως λειτουργικό εκρηκτικό μηχανισμό με τελικό προορισμό και τον Λευκό Οίκο αλλά οι μυστικές υπηρεσίες διέψευσαν με ανάρτησή τους στο Twitter την σχετική πληροφορία





CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI

«Διευκρίνιση: Προς το παρόν οι Μυστικές Υπηρεσίες έχουν εντοπίσει ΔΥΟ ύποπτα δέματα - ένα στη Νέα Υόρκη και ένα στην Ουάσιγκτον. Αναφορές για τρίτο πακέτο προς τον Λευκό Οίκο είναι ανακριβείς».

Η στιγμή που σήμανε ο συναγερμός στο CNN

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o