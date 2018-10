Περίπου είκοσι άτομα τραυματίσθηκαν από την κατάρρευση κυλιόμενης σκάλας στον σταθμό «Repubblica» της Ρώμης.

Ένα σοκαριστικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που μια μηχανική βλάβη προκάλεσε δυσλειτουργία της σκάλας η οποία ήταν ασφυκτικά πλήρης με οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που πήγαιναν στο στάδιο της Ρώμης για τον αγώνα της ομάδας τους με την τοπική Ρόμα,

Αιτία του τραγικού συμβάντος, φέρεται να είναι η συνεχής πίεση των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πηδούσαν συνεχώς πάνω στην σκάλα.

Ένας τραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση: υποβλήθηκε σε επέμβαση και του αφαιρέθηκε μέρος του κάτω άκρου. 'Άλλοι οκτώ πρόκειται να παραμείνουν στο νοσοκομείο ενώ οι υπόλοιποι θα πάρουν άμεσα εξιτήριο.

Στην κεντρική πλατεία της Ρώμης έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβέστες και στη συγκεκριμένη στάση δεν σταματούν, προσωρινά, οι συρμοί του μετρό.

To βίντεο ενός οπαδού κατέγραψε τη στιγμή που ο κόσμος ποδοπατήθηκε στη σκάλα.

JUST IN: serious incident in Rome metro station after that allegedly CSKA Moscow fans jumping on escalator provoked collapse.

20 fans injured, 10 in serious condition, 1 had foot amputated.

Video of the moment, warning graphics

pic.twitter.com/hoLMBUIhrd