Σε υποχρεωτική εκκένωση τριών χωριών στο Βρανδεμβούργο, έξω από το Βερολίνο, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός ελέγχου.

Ο κίνδυνος που απορρέει από την πυρκαγιά είναι τεράστιος, καθώς στην περιοχή υπάρχουν αποθήκες με πυρομαχικά, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στα χωριά Φρόνσντορφ, Κλάουσντορφ και Τιεφενμπρούνεν, έξω από το Βερολίνο. Από τα μεγάφωνα, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να πάρουν μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, όπως τις ταυτότητες και τα φάρμακά τους.

Οι περισσότεροι από τους περίπου 540 κατοίκους πέρασαν τη νύχτα σε συγγενείς τους, σύμφωνα με τις αρχές, αν και αρκετοί φιλοξενήθηκαν επίσης στο δημαρχείο κοντινού χωριού.

«Είχαμε και στο παρελθόν δασικές πυρκαγιές όμως ποτέ τέτοιου μεγέθους», ανέφερε ο δήμαρχος του Τιεφενμπρούνεν.

#Treuenbrietzen Unterstützung aus dem gesamten Land. Hier kommt gerade die Brandschutzeinheit aus #OderSpree zum Waldbrandeinsatz pic.twitter.com/t7dVDm2IjQ — Björn (@BjoernHW) 24 Αυγούστου 2018

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, σποραδικές βροχές αναμένονται στο Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο, αν και δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί εάν θα βρέξει στις συγκεκριμένες περιοχές που πλήττονται από τη φωτιά.

Ο κίνδυνος που απορρέει από την πυρκαγιά είναι τεράστιος, αφού στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν βόμβες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σκάσουν. Σύμφωνα με το κέντρο ελέγχουν του Βραδεμβούργου, ήδη έχουν ακουστεί κάποιες εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό αν επρόκειτο για βόμβες ή για κάτι άλλο.

Forest fires near the city of Berlin have forced hundreds of residents to leave their home. The blaze has spread to over 300 hectares of land: https://t.co/jz7kt0jh5q pic.twitter.com/hhIZ455Sa7 — DW Environment (@dw_environment) 24 Αυγούστου 2018

Forest fire near Berlin. 400 soccer fields of trees died. 😢



RIP, Larry, Barry, Garry, Mary, Harry, Jerry, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, Burrarrum, Treebeard, Orin, Eragon, Kvothe, Gandalf, Radagast, Terry, Karry, Carrie, Perry, and so many other trees!#ForestFire pic.twitter.com/erQ8LeljJ9 — An Oak Tree (@oak_writer) 24 Αυγούστου 2018

Με πληροφορίες από Deutsche Welle