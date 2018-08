Οι Ιρλανδοί βρήκαν έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο τρόπο για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη χώρα τους.

Μόλις έγιναν διαθέσιμα τα δωρεάν δελτία εισόδου για τη θεία λειτουργία της Κυριακής στο Δουβλίνο, όπου θα χοροστατήσει ο Πάπας Φραγκίσκος, η Μαίρη Κολ έκλεισε δύο: ένα για την ίδια και ένα για τη βιολογική της μητέρα που την είχε δώσει για υιοθεσία το 1962.

Η Κολ δεν έχει καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσει τα δελτία εισόδου. «Αυτή θα είναι η διαμαρτυρία μου. Το να μην πάω», σχολιάζει στον Guardian.

Τον πρωτότυπο αυτό τρόπο διαμαρτυρίας προτείνει σε χιλιάδες Ιρλανδούς η καμπάνια "Say Nope to the Pope" (μτφρ. «Πες Όχι στον Πάπα»), που καλεί σε ειρηνική και σιωπηλή αντίσταση. Η σελίδα στο Facebook έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 9.000 υποστηρικτές.

Οι διοργανωτές της καμπάνιας, καλούν τον κόσμο να παρασταθεί, την μέρα της θείας λειτουργίας, σε θύματα της καθολικής εκκλησίας, στον απόηχο των νέων αποκαλύψεων για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από καθολικούς ιερείς στην Πενσυλβάνια, σε βάθος 70 ετών, με «άρωμα» συγκάλυψης από θεσμικά όργανα της καθολικής εκκλησίας.

Ένας εκ των διοργανωτών, ο Μάικλ Στιούαρτ, πιστεύει πως αυτή είναι μία πραγματικά «αποτελεσματική μορφή αντίδρασης».

«Ως Ιρλανδοί πολίτες, δικαιούμαστε όλοι από ένα εισιτήριο για τη θεία λειτουργία», προσθέτει αφού, όπως λέει, όλοι οι φορολογούμενοι της χώρας θα πληρώσουν για την επίσκεψη.

Περίπου μισό εκατομμύριο δελτία εισόδου, διατέθηκαν για την θεία λειτουργία στο πάρκο Φίνιξ και ακόμα 45.000 για την παπική επίσκεψη στη λειψανοθήκη στο Νοκ.

Ένας από τους υποστηρικτές της κίνησης διαμαρτυρίας, ισχυρίζεται ότι έχει κλείσει 1.312 εισιτήρια - αρκετά από αυτά στο όνομα «Ιησούς Χριστός». Ένας άλλος έγραψε στο Facebook πως έκλεισε 800 δελτία εισόδου χρησιμοποιώντας μόλις τρία διαφορετικά e-mail, χωρίς να έχει καμία διάθεση να παρευρεθεί - ούτε εκείνος ούτε οι υπόλοιποι 799 «φανταστικοί» πιστοί.

«Γιατί να μην πάρουμε τα δελτία μας και να τα χρησιμοποιήσουμε ο καθένας όπως θεωρεί ότι είναι πιο σωστό;», αναρωτιέται ο Στιούαρτ. «Το να κλείσουμε δελτία εισόδου και να μην πάμε είναι η πρέπουσα στάση, καθώς παραμένουμε αλληλέγγυοι απέναντι στον αριθμό των θυμάτων αυτού του φρικτού οργανισμού».

Αρκετοί είναι και εκείνοι που έχουν κλείσει 50 με 60 εισιτήρια με την πρωτοβουλία να συγκεντρώνει τα πυρά των Ιρλανδών πιστών που χαρακτηρίζουν «ανούσια και κακεντρεχή» αυτή την δράση, η οποία στερεί από καθολικούς τη δυνατότητα να βρεθούν κοντά στον Πάπα Φραγκίσκο.

