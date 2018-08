O Adam Catzavelos, ζει στη Νότια Αφρική και αυτοπροσδιορίζεται ως αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ενώ συνεργάζεται με ραδιοφωνικό σταθμό στη χώρα του ως σχολιαστής ειδήσεων.

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρέθηκε για διακοπές στην Ελλάδα, τη χώρα καταγωγής του. Ενθουσιασμένος όπως είπε, που δεν έβλεπε «κανέναν μαύρο» στην παραλία, εμφανίζεται σε ένα βίντεο στο οποίο μιλά υβριστικά και χρησιμοποιεί ρατσιστικές εκφράσεις.

Το βίντεο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα μέσα σε λίγα λεπτά με πολλούς οργισμένους χρήστες από τη Νότια Αφρική να ζητούν τη σύλληψή του βάσει του αντιρατσιστικού νόμου της χώρας.

Παράλληλα το hashtag #AdamCatzavelos στο Twitter έγινε παγκόσμιο trend, με εκατοντάδες να καταφέρονται εναντίον του και να ζητούν την τιμωρία του

White South Africa may not know #AdamCatzavelos personally. May not like or agree with what he said. But because we’ve all encountered a #AdamCatzavelos at some point and said nothing, he thought his video was a good idea. — Nickolaus Bauer (@NickolausBauer) August 22, 2018

Ο Catzavelos εργαζόταν επίσης στην οικογενειακή επιχείρηση που ίδρυσε ο πατέρας του, το εστιατόριο St Georges Fine Foods, το οποίο εδράζει στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Δεκάδες προμηθευτές έσπευσαν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να μποϊκοτάρουν την επιχείρηση. Έτσι η διοίκηση αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί την απόλυση του Adam Catzavelos.

Good that Black people are going to Boycott every business linked to Racist #AdamCatzavelos. Here is a full list. When you go to that Smokehouse in Braam, always remember you are giving money to Adam so he can go insult you on Holiday. pic.twitter.com/e4aIdcxQs6 — Superblack (@hostilenativ) August 22, 2018

We are aware of the #AdamCatzavelos video. The Baron Group have a zero-tolerance policy on racism and will be serving our steaks without basting while we find another supplier.



Regards,

The Baron Group pic.twitter.com/i43RoQWMXF — The Baron Fourways (@Baron4ways) August 22, 2018

Παράλληλα, η οικογένεια απάντησε πως ο Adam δεν εμπλέκεται στην έτερη επιχείριση που της ανήκει, το εστιατόριο Smokehouse and Grill.

Επίσης η εταιρεία Nike έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν συνεργάζεται με τον ίδιο, ωστόσο χρήστες του διαδικτύου ανέφεραν πως η σύζυγός του, Kelly, έχει τη θέση της υπεύθυνης πωλήσεων της εταιρείας στη χώρα.

Η τράπεζα Nedbank ανακοίνωσε δε, πως δεν συνεργάζεται πια με τον ίδιο, αναφέροντας πως τον είχε χρηματοδοτήσει για την επιχείρηση του το 2014.

Imagine supporting a bank that gives your fees to racists such as #AdamCatzavelos. I asked @Nedbank what their stance is, and they gave a generic response. I went to the nearest #Nedbank and I closed my account with them. pic.twitter.com/RbtgGX6YCe — Philani Sikho (@SikhoPhilani) August 22, 2018

Από την άλλη, το St. John's College στο οποίο φοιτούν οι γιοι του, χαρακτήρισε τον Catzavelos ανεπιθύμητο.

Παρόλα αυτά, τα παιδιά του θα συνεχίσουν να σπουδάζουν κανονικά στο εν λόγω σχολείο.

#AdamCatzavelos#CountryDuty



Big ups to St John’s College for taking a stance against Adam whilst protecting the interests of the kids.



Adam is a persona non grata at the College pic.twitter.com/j26HKmFtI5 — Tumi Sole (@tumisole) August 22, 2018

Η Δικαιοσύνη στο Γιοχάνεσμπουργκ αναμένεται να κινήσει διαδικασίες εναντίον του μόλις επιστρέψει στη Νότια Αφρική, για ρητορική μίσους.