Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών του Μάικ Πομπέο να παρακολουθεί «στενά τις αρπαγές γαιών και αγροκτημάτων στη Νότια Αφρική» και τους «φόνους αγροτών» στη χώρα αυτή, όπως γνωστοποίησε την Τετάρτη με μήνυμά του στο Twitter.

«Ζήτησα από τον υπουργό Εξωτερικών Πομπέο να παρακολουθεί στενά τις κατασχέσεις και τις απαλλοτριώσεις γαιών και αγροκτημάτων και τις μεγάλης κλίμακας δολοφονίες αγροτών», ανέφερε το μήνυμα του Τραμπ.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews