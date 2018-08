Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στον πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του, τον Πολ Μάναφορτ, ο οποίος καταδικάστηκε την Τρίτη για τραπεζική και φορολογική απάτη.

Αυτό ανέφερε η δημοσιογράφος του Fox News Έινζλι Έρχαρτ. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος δήλωσε ότι ο Τραμπ της είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που της παραχώρησε την Τετάρτη πως «θα εξέταζε» το ενδεχόμενο να δώσει χάρη στον Μάναφορτ.

«Νομίζω ότι αισθάνεται άσχημα για τον Μάναφορτ. Ήταν φίλοι», είπε η Έρχαρτ στην τηλεοπτική εκπομπή «Χάνιτι» του Φοξ Νιους το βράδυ της Τετάρτης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο έχει ήδη μεταδώσει ορισμένα αποσπάσματα της συνέντευξης που πήρε η Έρχαρτ από τον Τραμπ, πριν τη μετάδοσή της ολόκληρης το πρωί της Πέμπτης. Στα αποσπάσματα δεν έχει συμπεριληφθεί κάποιο στιγμιότυπο στο οποίο ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας των ακινήτων να λέει ότι θα εξετάσει την απονομή χάριτος στον Μάναφορτ.

Ο λομπίστας καταδικάστηκε την Τρίτη για τραπεζική απάτη, φορολογική απάτη και διότι δεν αποκάλυψε στις αρχές ότι διέθετε υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter την Τετάρτη, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Μάναφορτ «γενναίο άνδρα» και πρόσθεσε «αισθάνομαι πολύ άσχημα για τον Πολ Μάναφορτ και την υπέροχη οικογένειά του».

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!