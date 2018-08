«Αν κάποιος ψάχνει έναν καλό δικηγόρο, θα σας συμβούλευα έντονα να μην προσφύγετε στις υπηρεσίες του Μάικλ Κόεν!».

Αυτό έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter μετά την ομολογία του πρώην δικηγόρου του ότι παραβίασε την εκλογική νομοθεσία, κανονίζοντας αμοιβές για δύο γυναίκες, προκειμένου να μην αποκαλύψουν προεκλογικά τις σχέσεις τους με τον τότε υποψήφιο και νυν εκλεγμένο Αμερικανό πρόεδρο.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!

Σε επόμενο Tweet o Αμερικανός πρόεδρος έγραψε πως ο δικηγόρος του «δήλωσε ένοχος σε δύο οικονομικές παραβιάσεις της εκλογικής καμπάνιας, που δεν είναι έγκλημα. Ο πρόεδρος Ομπάμα είχε μια τεράστια οικονομική παραβίαση και το θέμα διευθετήθηκε εύκολα».

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled!