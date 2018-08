Τη δική του εκδοχή για την οικογενειακή τραγωδία στο Κολοράντο των ΗΠΑ, δίνει ο άντρας που κατηγορείται ότι σκότωσε την έγκυο γυναίκα του και τις δύο κόρες τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο 33χρονος Κρίστοφερ Γουότς ισχυρίζεται πως στην πραγματικότητα η σύζυγός του σκότωσε τα παιδιά τους. Στη συνέχεια αυτός σκότωσε τη γυναίκα του σε μια έκρηξη οργής, αφότου είδε το τραγικό περιστατικό από μία συσκευή ενδοεπικοινωνίας με κάμερα.

Ο 33χρονος είπε στους ανακριτές ότι ζήτησε από τη σύζυγό του, τη 34χρονη Σάναν Γουότς, να χωρίσουν, όταν εκείνη επέστρεψε στο σπίτι τους ύστερα από ένα ταξίδι στις 13 Αυγούστου.

Αργότερα, παραδέχτηκε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με μία συνάδελφό του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Δεν είναι σαφές αν η σύζυγός του γνώριζε για την παράλληλη σχέση.

Ο Γουότς ισχυρίστηκε ότι είδε από την κάμερα τη Σάναν να στραγγαλίζει τις κόρες τους, την 3χρονη Σελέστ και την 4χρονη Μπέλα. Ο ίδιος είπε ότι μετά από αυτό στραγγάλισε τη Σάναν, εν βρασμώ ψυχής.

An Endangered Missing Alert has been issued for Shannan Watts (age 34), and her two daughters, Celeste and Bella Watts (ages 3&4). Shannan is also 15 weeks pregnant. Last seen in the Frederick area. Please RT pic.twitter.com/U6N8BqB4sE