Μεγάλη γκάφα από νηπιαγωγείο στην Ινδονησία που έντυσε κορίτσια με στολές που θύμιζαν μαχητές του ISIS προκειμένου να παρελάσουν στη γιορτή για τη μέρα ανεξαρτησίας της χώρας.

Η παρέλαση έγινε στην πόλη Προμπολίνγκο της ανατολικής Ιάβας και η παρουσία των κοριτσιών του νηπιαγωγείου προκάλεσε αντιδράσεις. Τα κορίτσια φορούσαν μαύρες στολές με καλυμμένα τα πρόσωπα τους και κρατούσαν στα χέρια τους ψεύτικα όπλα.

Ο διευθυντής του νηπιαγωγείου, Xαρτατίκ, ζήτησε «βαθιά συγγνώμη» για τις στολές, δηλώνοντας μετανιωμένος για την επιλογή και τόνισε πως το νηπιαγωγείο δεν είχε πρόθεση να εμφυσήσει την αγάπη για τη βία στα παιδιά.

On Independence Day yesterday, a video of a schoolboy climbing a flagpole in west Timor went viral on Indonesian social media. Today another video went viral: kindergarteners in black niqab carrying guns joined Independence Day carnival in Probolinggo, East Java #17an #RI73 pic.twitter.com/yN9tdyZwz5