Πολλές σφαίρες εβλήθησαν από αυτοκίνητο εν κινήσει εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα περίπου στις 05:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το αποτέλεσμα ήταν να σπάσουν παράθυρα στο κτίριο, πάντως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk.

#BREAKING: Shots fired at the US Embassy in Ankara #Turkey, targeting the security guards booth pic.twitter.com/Zg5VJHyB5M