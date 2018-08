Υπό όρους εκεχειρία με τους Ταλιμπάν με αφορμή τους εορτασμούς του Κουρμπάν Μπαϊράμ πρότεινε ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ασράφ Γκάνι.

Κατέστησε σαφές πως η κατάπαυση πυρός θα ισχύσει μόνον εάν οι ισλαμιστές αντάρτες δεχτούν να διακόψουν τς εχθροπραξίες.

Η υπό όρους εκεχειρία θα αρχίσει αύριο Δευτέρα και θα διαρκέσει έως την επέτειο της γέννησης του προφήτη Μωάμεθ, η οποία φέτος γιορτάζεται στις 20 Οκτωβρίου, σύμφωνα με αναρτήσεις του κ. Γκάνι στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

....we announce a ceasefire that would take effect from tomorrow, Monday, the day of Arafa, till the day of the birth of the prophet (PBUH) i.e., Milad-un-Nabi, provided that the Taliban reciprocate.