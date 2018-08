Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε βορειο-βορειοανατολικά του νησιού Λομπόκ της Ινδονησίας, με εστιακό βάθος ενός χιλιομέτρου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, για την ώρα δεν υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι.

Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί νωρίτερα σήμερα σεισμός 6,3 Ρίχτερ.

Υπενθυμίζεται πως στις 5 Αυγούστου, σεισμός 6,9 βαθμών που ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς έπληξε το Λομπόκ στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 436 ανθρώπους.

