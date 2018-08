Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ «δεν θα πληρώσουν τίποτα» στην Τουρκία για την απελευθέρωση του κρατούμενου ευαγγελικού πάστορα Άντριου Μπράνσον, τον οποίο αποκάλεσε «μεγάλο πατριώτη όμηρο».

«Δεν θα πληρώσουμε τίποτα για την απελευθέρωση ενός αθώου ανθρώπου, όμως κάνουμε περικοπές στην Τουρκία!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Twitter, χωρίς ωστόσο να κάνει σαφές τι ακριβώς εννοούσε με τον όρο «περικοπές».

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!