Το μποϊκοτάζ των Τούρκων στις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη με διάφορες μορφές, συχνά πρωτότυπες ή και εκκεντρικές.

Το αγαπημένο street food της Κωνσταντινούπολης, το σάντουιτς με ψάρι, προσφέρεται δωρεάν στους Τούρκους που αποφάσισαν να ανταποκριθούν στην έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανταλλάξουν τα δολάριά τους με τουρκικές λίρες.

Η παραπάνω προσφορά είναι μία από τις πολλές που κάνουν έμποροι και πωλητές σε ολόκληρη την Τουρκία, οι οποίοι εισάκουσαν την επίκληση του Τούρκου προέδρου στο εθνικό αίσθημα, προσφέροντας δωρεάν προϊόντα και υπηρεσίες όπως ορχιδέες, πετρέλαιο έως και τριήμερες διαμονές σε ξενοδοχεία σε όσους επιδεικνύουν τις αποδείξεις τους ανταλλαγής δολαρίων με λίρες.

Εάν οι πελάτες του δείξουν μια απόδειξη που να δείχνει ότι αντήλλαξαν 100 δολάρια σε τουρκικές λίρες, τότε ο Αντνάν Τζελικέρ, ένας εστιάτορας από την Κωνσταντινούπολη, θα τους δώσει δωρεάν σάντουιτς με ψάρι, το παραδοσιακό "balik ekmek".

«Στόχος μας είναι να ακουστεί η φωνή μας και να δείξουμε σε όλους την αντίδρασή μας» εξήγησε ο Τζελικέρ, ιδιοκτήτης καταστήματος στην Κωνσταντινούπολη όπου οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν το γεύμα τους σε μια πλοιάριο.

Στη σελίδα, μάλιστα, του εστιατορίου του Τζελικέρ στο Facebook διαφημίζεται η εν λόγω προσφορά, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία όπου διακρίνεται μια γροθιά στον αέρα διακοσμημένη με την τουρκική σημαία, πάνω από ένα τσαλακωμένο χαρτονόμισμα 100 δολαρίων.

Τα τουρκικά ΜΜΕ καλύπτουν με εκτενή ρεπορτάζ τις διαμαρτυρίες των Τούρκων κατά των ΗΠΑ, ανεβάζοντας, μεταξύ άλλων, βίντεο στα social media όπου Τούρκοι καίνε δολάρια και καταστρέφουν iPhone.

Angry Turkish man smashing iPhones with sledgehammer to protest of #USA & Trump ! pic.twitter.com/JjPqf9JI9x

This angry Turkish guy puts a bullet through an iPhone to protest #USA and Trump pic.twitter.com/hlwIJ1qUjg