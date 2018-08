Ένα αεροσκάφος της Xiamen Airlines που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Μανίλα, γλίστρησε εκτός διαδρόμου και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ο αριστερός κινητήρα από το φτερό.

Άγνωστο παραμένει, για την ώρα, αν από το περιστατικό τραυματίστηκε κάποιος από το πλήρωμα ή τους επιβάτες.

BREAKING: Xiamen Air #MF8667 Xiamen to Manila (Boeing 737-800 B-5498) appears to have suffered a runway excursion on landing in storms/heavy rain at MNL at 1555UTC after a period of holding & a missed approach. Reports of engine detached. Updates soon. | Photo via @jelof21 pic.twitter.com/0jJfdjKf00