Περισσότερες από 300 εφημερίδες και έντυπα συμμετέχουν σήμερα στην καμπάνια απάντησης στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνηθίζει να επιτίθεται στον Τύπο.

Η κίνησή αυτή αποτελεί ένα μέρος συντονισμένης προσπάθειας της Boston Globe να καταγγείλει τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα ΜΜΕ «είναι εχθροί του αμερικανικού λαού».

Οι εφημερίδες θα δημοσιεύσουν σήμερα κεντρικά άρθρα που θα απαντούν στον Αμερικανό πρόεδρο και θα κριτικάρουν την προσέγγιση του στο ζήτημα της ελευθεροτυπίας.

Στην καμπάνια συμμετέχουν μεγάλες εφημερίδες όπως οι Νew York Times ή η βρετανική Guardian αλλά και δεκάδες μικρότερες τοπικές εφημερίδες και έντυπα.

Η σημερινή καμπάνια έρχεται μετά από μια σειρά από αρνητικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τα ΜΜΕ. Ενώ η κόρη και σύμβουλος του προέδρου, Ιβάνκα, έχει κρατήσει αποστάσεις από τον πατέρα της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, αρνήθηκε να πει πως τα ΜΜΕ δεν είναι «εχθροί του λαού».

Μάλιστα, σε μια ομιλία του Τραμπ στην Φλόριντα τον Ιούλιο, το CNN κατέγραψε μια σκηνή όπου οι υποστηρικτές του Τραμπ έβριζαν τους ρεπόρτερ που κάλυπταν την εκδήλωση. Ο παρουσιαστής του CNN Τζιμ Ακόστα ανάρτησε το σχετικό βίντεο στο Twitter.

Just a sample of the sad scene we faced at the Trump rally in Tampa. I’m very worried that the hostility whipped up by Trump and some in conservative media will result in somebody getting hurt. We should not treat our fellow Americans this way. The press is not the enemy. pic.twitter.com/IhSRw5Ui3R