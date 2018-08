Ως ύποπτος για τρομοκρατία έχει συλληφθεί ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το πρωί στις μπάρες της πύλης του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο άντρας είναι ηλικίας 20-30 ετών και φορούσε ένα μαύρο φουσκωτό μπουφάν, όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο τον συνέλαβαν με προτεταμένα τα όπλα.

Τις έρευνες για το περιστατικό έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

The Metropolitan Police’s Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi