Συναγερμός σήμανε στις 7:37 π.μ (τοπική ώρα) στο Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες του Βρετανικού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα έπεσε πάνω σε ποδηλάτες, πριν καταλήξει στις μπάρες, και τουλάχιστον ένας από αυτούς τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να αποφύγει το όχημα.

Η αστυνομία επίσης κάνει λόγο για τραυματίες, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό.

«Σε αυτό το στάδιο, οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι η ζωή κάποιου από τους τραυματίες βρίσκεται σε κίνδυνο. Η περιοχή έχει αποκλεισθεί για να διευκολυνθούν οι έρευνες. Ο σταθμός Γουέστμινστερ του μετρό είναι κλειστός», έγραψε η Μητροπολιτική Αστυνομία στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Αξιωματικοί των δυνάμεων ασφαλείας έσπευσαν αμέσως στο σημείο, συλλαμβάνοντας τον οδηγό, ενώ ακολούθησαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα.

BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing the area. More updates to follow. pic.twitter.com/mnKUVI7Npn