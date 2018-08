Στο πλοίο Aquarius, το οποίο ανήκει σε ΜΚΟ και μεταφέρει 141 ανθρώπους που περισυνέλεξε στην κεντρική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Ιταλός υπουργός εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι.

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στο Twitter, γράφει: «Πλοίο ΜΚΟ Aquarius με άλλους 141 μετανάστες. Γερμανική ιδιοκτησία, ναυλώθηκε από γαλλική ΜΚΟ, ξένο πλήρωμα, σε χωρικά ύδατα της Μάλτας, με σημαία Γιβραλτάρ. Μπορεί να πάει όπου θέλει, αλλά όχι στην Ιταλία! Στοπ στους διακινητές ανθρώπων και στους συνενόχους. Κλειστά λιμάνια, ανοικτές καρδιές».

Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra.

Può andare dove vuole, non in Italia!

STOP trafficanti di esseri umani e complici,#portichiusi e #cuoriaperti