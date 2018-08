Η Ιβάνκα Τραμπ καταδίκασε με σφοδρότητα "τους οπαδούς της λευκής υπεροχής, τον ρατσισμό και τον νεοναζισμό" με μήνυμά της στο Twitter τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Τα tweets της εστάλησαν κατά την επέτειο των αιματηρών επεισοδίων που προκάλεσε πέρυσι σε πορεία στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια ένας ακροδεξιός. Μια διαδήλωση μάλιστα ακροδεξιών είναι προγραμματισμένη για σήμερα έξω από τον Λευκό Οίκο.

"Πριν από έναν χρόνο στο Σάρλοτσβιλ γίναμε θεατές μιας φρικτής έκφρασης μίσους ρατσισμού, μισαλλοδοξίας & βίας", έγραψε η Ιβάνκα Τραμπ στο Twitter.

1:3 One year ago in Charlottesville, we witnessed an ugly display of hatred, racism, bigotry & violence. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 12, 2018

"Ενώ οι Αμερικανοί είναι ευλογημένοι που ζουν σε μια χώρα, η οποία προστατεύει την ελευθερία, την ελευθερία του λόγου και της πολυφωνίας, δεν υπάρχει χώρος για τους οπαδούς της λευκής υπεροχής, για τον ρατσισμό και τον νεοναζισμό στη σπουδαία χώρα μας.

2:3 While Americans are blessed to live in a nation that protects liberty, freedom of speech and diversity of opinion, there is no place for white supremacy, racism and neo-nazism in our great country. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 12, 2018

"Αντί να εξαπολύουμε επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου με μίσος, ρατσισμό & βία μπορούμε να ανυψώνουμε ο ένας τον άλλον, να ενισχύουμε τις κοινότητές μας και να προσπαθούμε να βοηθάμε κάθε Αμερικανό να επιτύχει το σύνολο των δυνατοτήτων του!".

3:3 Rather than tearing each other down with hatred, racism & violence, we can lift one another up, strengthen our communities and strive to help every American achieve his or her full potential! — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 12, 2018

Τα tweets της Ιβάνκα αποκτούν βαρύτητα κυρίως επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ δέχτηκε έντονη κριτική μετά το αιματοκύλισμα στο Σάρλοτσβιλ επειδή αρχικά απέφυγε να καταδικάσει τους νεοναζιστές που συμμετείχαν στη διαδήλωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχτηκε κυρίως επικρίσεις επειδή είπε ότι υπήρχαν "πολύ καλοί άνθρωποι και από τις δύο πλευρές" ανάμεσα στους ρατσιστές και στους ακτιβιστές κατά του ρατσισμού που πραγματοποίησαν αντι-διαδήλωση.

Δύο ημέρες αργότερα, έπειτα από σωρεία αντιδράσεων, ο πρόεδρος είπε: "Ο ρατσισμός είναι κακός και εκείνοι που προκαλούν βία στο όνομά του είναι εγκληματίες και αλήτες, μεταξύ τους και η Κου Κλουξ Κλαν, οι νεοναζιστές, οι οπαδοί της λευκής υπεροχής και άλλων οργανώσεων μίσους".

Χθες Σάββατο ο πρόεδρος κατέφυγε σε μια γενική καταδίκη του ρατσισμού σε ένα από τα επτά tweets του της ημέρας.

"Τα επεισόδια στην Σάρλοτσβιλ είχαν ως αποτέλεσμα άδικους θανάτους και διχόνοια. Πρέπει να ενωθούμε ως έθνος. Καταδικάζω όλες τις μορφές ρατσισμού και τις πράξεις βίας. Ειρήνη σε ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς!», έγραψε ο Τραμπ.