Δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την περασμένη νύκτα στο Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία εκλήθη σήμερα το πρωί τις 02:30 στην Κλέρμοντ Ρόουντ, στη συνοικία Μος Σάιντ, και ανακάλυψε πως πολλοί άνθρωποι είχαν τραυματισθεί.

Τα θύματα φέρουν τραύματα από ελαφρά έως σοβαρά, τα οποία όμως δεν φαίνεται να απειλούν τη ζωή τους.

Ένας αριθμός ανθρώπων βρισκόταν στη συνοικία αυτή. Είχαν συμμετάσχει σε καρναβάλι της Καραϊβικής που είχε τελειώσει μερικές ώρες νωρίτερα, εξήγησε η αστυνομία.

Several people have been injured after shots were fired in #MossSide earlier this morning. Extra officers will continue to patrol the area over the coming days. https://t.co/qzIQJzfKeX pic.twitter.com/I4CevWIlOo