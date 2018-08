Το υπουργείο Εμπορίου της Τουρκίας ανέφερε ότι η επιβολή επιπλέον δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αντιβαίνει τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

«Η Τουρκία αναμένει από τα κράτη μέλη να τηρούν τους διεθνείς κανόνες» υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Πρόσθεσε ότι θα στηρίξει τους εξαγωγείς χάλυβα και αλουμινίου σε όλες τις διεθνείς πλατφόρμες, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος.

Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει στο Twitter:

«Μόλις εξουσιοδότησα τον διπλασιασμό των δασμών για ατσάλι και αλουμίνιο όσον αφορά την Τουρκία, καθώς το νόμισμά τους, τη τουρκική λίρα, κατρακυλά γρήγορα έναντι του πολύ ισχυρού δολαρίου μας. Οι δασμοί στο αλουμίνιο θα είναι τώρα στο 20% και για το ατσάλι στο 50%. Oι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές αυτή τη στιγμή».

