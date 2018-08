Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πόλη Φρέντρικτον στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Πριν από λίγο η αστυνομία ανακοίνωσε πως έχει συλλάβει έναν ύποπτο ως τον δράστη της επίθεσης, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία συνέστησε να αποφεύγεται η περιοχή του συμβάντος και στους κατοίκους να «παραμείνουν στα σπίτια τους με τις πόρτες κλειδωμένες προς το παρόν για την ασφάλειά τους».

Please avoid Brookside Dr area. Stay in your homes and businesses. Stay safe. https://t.co/KfK4C7xB52

Fredericton Police are responding Brookside Drive area. The public is asked to avoid the area and stay in their homes with doors locked at this time for their safety.