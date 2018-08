Η Μαρί Κιουρί είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παγκόσμια ιστορία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του BBC για τις γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο.

Η πρωτοπόρος επιστήμονας ψηφίστηκε στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας του BBC History Magazine, αφήνοντας πίσω τις Μάργκαρετ Θάτσες, Έμελιν Πάνκχερστ και Παρθένο Μαρία.

Η Μαρί Κιουρί έγινε το πρώτο άτομο που κέρδισε δύο βραβεία Νόμπελ -ένα στη Φυσική και ένα στη Χημεία- πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική έρευνα στη ραδιενέργεια, έναν όρο που επινόησε η ίδια. Οι ανακαλύψεις της οδήγησαν σε αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας για τον καρκίνο και βοήθησαν στην ανάπτυξη των ακτίνων Χ στην χειρουργική.

O Pierre και η Marie Curie στο εργαστήριό τους.

Το περιοδικό ζήτησε από δέκα ειδικούς σε δέκα διαφορετικά πεδία ανθρώπινων εγχειρημάτων να προτείνουν ο καθένας από δέκα γυναίκες, οι οποίες πιστεύουν πως είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ιστορία, ώστε να δημιουργηθεί μια λίστα από 100 γυναίκες, εκ των οποίων θα επέλεγαν οι αναγνώστες.

Η Patricia Fara, πρόεδρος της British Society for the History of Science, που πρότεινε την Μαρί Κιουρί, λέει: «Ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε βραβείο Νόμπελ στην Φυσική, η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και το πρώτο άτομο -όχι γυναίκα, άτομο- που κέρδισε δεύτερο βραβείο Νόμπελ. Η ζωή δεν ήταν ποτέ με το μέρος της. Στην Πολωνία η φιλόπατρις οικογένειά της υπέφερε υπό το ρωσικό καθεστώς. Στη Γαλλία την αντιμετώπιζαν με καχυποψία επειδή ήταν ξένη, και φυσικά, όπου κι αν πήγαινε, υφίστατο διακρίσεις λόγω του φύλου της».

Άγαλμα της Emmeline Pankhurst στο Λονδίνο.

Η κορυφαίες 100 γυναίκες επιλέχθηκαν για τα επιτεύγματά τους σε πεδία όπως πολιτική, επιστήμες, αθλητισμός, τεχνολογία και λογοτεχνία.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκεται η Ρόζα Παρκς, η Αμερικανίδα ακτιβίστρια που έμεινε στην ιστορία ως η «Μητέρα του σύγχρονου κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων», μαχόμενη ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις.

Ακολουθεί η Έμελιν Πάνκχερστ, Βρετανίδα πολιτική ακτιβίστρια και ηγέτης του βρετανικού κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών (σουφραζέτες).

Η Florence Nightingale, Βρετανίδα πρωτοπόρος της σύγχρονης νοσηλευτικής και δημιουργός της νοσοκομειακής μεταρρύθμισης.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Άντα Λάβλεϊς, επιστήμονας υπολογιστών και μαθηματικός, ενώ στην πέμπτη θέση η βιοφυσικός Ρόζαλιντ Φράνκλιν.

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, είναι στην έκτη θέση, ενώ η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκεται εκτός δεκάδας, καταλαμβάνοντας την 15η θέση.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, βρέθηκε εκτός της πρώτης δεκάδας, στην 15η θέση της λίστας.

«Η δημοσκόπηση αναδεικνύει μερικές εξαιρετικά μοναδικές γυναίκες της ιστορίας, που για πολλές τα επιτεύγματα και το ταλέντο τους προσπεράστηκε στη διάρκεια της ζωής τους», σχολίασε η Charlotte Hodgman, αρχισυντάκτρια του BBC History Magazine.

Η λίστα του BBC History Magazine με τις 10 πιο επιδραστικές γυναίκες όλων των εποχών

1. Marie Curie

2. Rosa Parks

3. Emmeline Pankhurst

4. Ada Lovelace

5. Rosalind Franklin

6. Margaret Thatcher

7. Angela Burdett-Coutts

8. Mary Wollstonecraft

9. Florence Nightingale

10. Marie Stopes