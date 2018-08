Την Tesla εκτός χρηματιστηρίου σχεδιάζει να οδηγήσει ο Έλον Μασκ, μια κίνηση που θεωρεί ότι είναι «η καλύτερη μελλοντική πορεία» για την εταιρία, σύμφωνα με το BBC.

Ο Έλον Μασκ, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, έκανε την ανακοίνωση χθες μέσω του Twitter και όχι μέσω της συνηθισμένης επίσημης διαδικασίας που απαιτούν οι ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί για την κίνηση αυτή.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

Από τότε που η Tesla εισήχθη στο χρηματιστήριο, ο Μασκ συγκρούστηκε με αναλυτές και ένιωσε ότι πιέστηκε να λάβει βραχυπρόθεσμες αποφάσεις για να ικανοποιήσει τους επενδυτές.

Η μετοχή της Tesla, η οποία επί του παρόντος αποτιμάται στα 63,8 δισεκ. δολάρια, έκλεισε χθες με άνοδο 11% σχεδόν στα 380 δολάρια ανά μετοχή – κοντά στο ιστορικά υψηλό επίπεδό της.

Ο Μασκ δήλωσε ότι θα προσφερθούν 420 δολάρια ανά μετοχή στους μετόχους, αποτιμώντας την εταιρία σε πάνω από 70 δισεκ. δολάρια.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private