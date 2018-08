Φωτογραφίες από το διάστημα που δείχνουν το μέγεθος της ξηρασίας στη Γερμανία έστειλε ο αστροναύτης Alexander Gerst.

Την Τρίτη ο Γερμανός αστροναύτης ανέβασε δύο φωτογραφίες στο Twitter πάνω από την περιοχή της Κολωνίας και τον ποταμό Ρήνο στη βόρεια Βεστφαλία και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πριν μερικές βδομάδες είχα την ευκαιρία να τραβήξω μερικές φωτογραφίες πάνω από την κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία. Όλο αυτό που κάποτε ήταν πράσινο τώρα είναι καφέ. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο» σημείωσε ο Alexander Gerst.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM