Απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου, Νικολάς Μαδούρο, καταγγέλει το Καράκας.

Ο ίδιος ο Μαδούρο, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του κατηγόρησε τον Κολομβιανό πρόεδρο, Μανουέλ Σάντος, ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση, με την Κολομβία να απορρίπτει τα λεγόμενά του ως απολύτως αβάσιμα.

Την ίδια ώρα μια μυστηριώδης οργάνωση ανταρτών που φέρεται να αποτελείται από πολίτες και στρατιωτικούς ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Βενεζουέλας.

Σε ανακοίνωσή της στο Twitter η οργάνωση «Εθνικό Κίνημα των Στρατιωτών με Πουκάμισα» έγραψε ότι πέταξε «δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα οποία είχε τοποθετηθεί εκρηκτικό C-4 (...) Οι ελεύθεροι σκοπευτές της Εθνοφρουράς κατέρριψαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προτού φτάσουν στον στόχο τους».

Η οργάνωση αυτή φέρεται να δημιουργήθηκε το 2014 και να συνδέεται με τον πρώην αστυνομικό Όσκαρ Πέρες ο οποίος ηγήθηκε μιας επίθεσης με ελικόπτερο εναντίον κυβερνητικών κτιρίων στο Καράκας τον Ιούνιο του 2017. Ο Πέρες σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο.

Στόχος της οργάνωσης, σύμφωνα με την ίδια, είναι να ενώσει όλους όσοι αντιτίθενται στην πολιτική του Μαδούρο.

Venezuelan President Nicolas Maduro unharmed after an assassination attemp by drones pic.twitter.com/AMBZTEu6An