«Έχω την ελευθερία του λόγου μου», ήταν οι τελευταίες λέξεις ενός συνταξιούχου καθηγητή πανεπιστημίου, προτού κλείσει απότομα η τηλεφωνική γραμμή καθώς η αστυνομία της Κίνας εισέβαλε στο διαμέρισμά του διακόπτοντας τη συνέντευξη που παραχωρούσε.

Την Τετάρτη ο 84χρονος Σαν Ουανγκουάνγκ έδωσε απευθείας συνέντευξη στο χρηματοδοτούμενο από τις ΗΠΑ δίκτυο μέσων ενημέρωσης Voice of America όταν οι αρχές εισέβαλαν στο σπίτι του στη Σινάν της ανατολικής Κίνας.

«Η αστυνομία ήρθε για να με αναγκάσει να σιωπήσω», φώναξε ο Σαν δηλώνοντας ότι τουλάχιστον οκτώ αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του, σύμφωνα με την ηχογράφηση της συνέντευξής του που μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Προτού διακοπεί η συνέντευξη, ο αντιφρονών ακούγεται να δηλώνει στους αστυνομικούς: «Είστε εδώ παράνομα! Έχω την ελευθερία του λόγου μου!».

Ο καθηγητής Σαν, γνωστός επικριτής της κινεζικής κυβέρνησης, μιλούσε στη μανδαρινική υπηρεσία του VOA για τις ξένες επενδύσεις της κινεζικής κυβέρνησης.

Chinese police broke into the home of Wenguang Sun, a retired professor who is critical of China's human rights record as he was expressing his opinions on a Voice of America (VOA) Mandarin TV show. https://t.co/3TNNgfT3n8 pic.twitter.com/S1J65p4TvY