Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δήλωσε ότι η πλατφόρμα του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι όμοια με αυτή του κόμματος των Ναζί στην Γερμανία, στην διάρκεια των αρχών της δεκαετίας του '30.

Παράλληλα υποστήριξε ότι τα μαθήματα ιστορίας είναι προκατειλημμένα κατά των συντηρητικών.

Σε βίντεο που παρουσιάστηκε χθες από το ειδησεογραφικό δίκτυο One America News Network o Τζακ Ποσόβιετς, υποστηρικτής των συντηρητικών στο διαδίκτυο, μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ο Τραμπ Τζούνιορ συνέκρινε το σημερινό Δημοκρατικό Κόμμα με τους Ναζί, ενώ μίλησε υποτιμητικά για τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία από τους ακαδημαϊκούς.

«Ακούω την αριστερά να μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα, τον φασισμό, το ναζισμό που υπάρχουν στην Δεξιά. Όταν όμως κοιτάς στην πραγματική ιστορία για το πως εξελίχθηκαν αυτά τα πράγματα κι όταν κοιτάς σε αυτήν την πλατφόρμα σε αντιπαράθεση με την πλατφόρμα της μοντέρνας Αριστεράς, τότε, λες, για περίμενε ένα λεπτό, αυτές οι δύο μοιάζουν ουσιαστικά παρά πολύ και ειλικρινά σε αντίθεση με την Δεξιά», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ Τζούνιορ.

Στην συνέχεια, ο ίδιος, υποστήριξε ότι οι ακαδημαϊκοί έχουν επηρεαστεί από τις θέσεις της Αριστεράς. «Βλέπετε την πλατφόρμα των Ναζί στην δεκαετία του '30 και σε αυτό που παρουσίασαν τότε και κοιτάτε σε αυτήν την πλατφόρμα σε σύγκριση με την σημερινή πλατφόρμα της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος και τότε, λέτε, αυτά τα δύο μοιάζουν τόσο πολύ και σε τέτοιο βαθμό, που είναι τρομακτικό» .

Στο σημείο αυτό, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου Τραμπ αντιπαρέβαλε τον ισχυρισμό του για τους Ναζί και το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις τρομακτικές διαδηλώσεις και τους ισχυρισμούς για φασισμό στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι διαδηλωτές αυτοί, δεν ξέρουν «γιατί ακριβώς τρέχουν και γιατί καταστρέφουν».

«Ωστόσο, μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί, ξέρετε, οι ακαδημαϊκοί, τα μεγαλύτερα ΜΜΕ, όλοι μαζί πωλούν το ίδιο αφήγημα. Το κάνουν αυτό αποτελεσματικά, για αρκετό χρονικό διάστημα» πρόσθεσε ο Τραμπ Τζούνιορ.

Τα σχόλια του Τραμπ Τζούνιορ έγιναν στην πρεμιέρα μιας ταινίας για τον Ντίνες Ντ' Σούζα, μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα των συντηρητικών στην Αμερική, που παραδέχτηκε την ενοχή του το 2014, σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας για την χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας.

Τον Μάιο, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την απονομή χάρης στον Ντ' Σούζα δηλώντας ότι «είχε μία άδικη αντιμετώπιση από την κυβέρνησή μας»

Από την πλευρά του, ο Τραμπ Τζούνιορ προχώρησε σε μία ανάρτηση χθες το απόγευμα στο Twitter, προκειμένου να υπερασπιστεί το σχόλιο του, γράφοντας: «Έτσι, η Αριστερά κατά τα τελευταία τρία χρόνια χαρακτηρίζει λανθασμένα ως ναζιστική όλη την οικογένειά μου κι όταν δίνω έμφαση στις ομοιότητες μεταξύ της οικονομικής πλατφόρμας των Εθνικοσοσιαλιστών και του Δημοκρατικού Κόμματος, μου επιτίθενται άγρια. Σε αυτό αναφερόμουν»,έγραψε ο Τραμπ Τζούνιορ.

So the left spends the last 3 years falsely calling my entire family NAZI’s, but the second I point out the similarities between the economic platform of the National Socialists and the Democrat Party, they scream bloody murder. Here’s what I was referring to. #facts pic.twitter.com/kTmwG1NDO8