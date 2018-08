Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε σήμερα ότι δεν σχεδιάζεται «προς το παρόν» μια δεύτερη Σύνοδος μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά την ιστορική συνάντησή τους στη Σιγκαπούρη τον Ιούνιο.

«Προς το παρόν δεν έχει κλειδώσει ή οριστικοποιηθεί μια δεύτερη συνάντηση» είπε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς.

Σε ένα Τweet προς τον Κιμ με αφορμή τον επαναπατρισμό των λειψάνων των στρατιωτών που πολέμησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Κορέα, ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σήμερα το πρωί:

«Ευχαριστώ για το ωραίο σου γράμμα, ανυπομονώ να σε ξαναδώ σύντομα!», μια φράση στην οποία πολλοί ανέγνωσαν ότι μια δεύτερη συνάντηση έχει ήδη οριστεί.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!