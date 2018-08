«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στην Ευρώπη καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για άνευ προηγουμένου «κύμα» καύσωνα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ τα επόμενα 24ωρα, ειδικά στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Το πανευρωπαϊκό ρεκόρ είναι στους 47,8 βαθμούς Κελσίου, το οποίο μέχρι σήμερα κρατά η Αθήνα, από τις 10 Ιουλίου του 1977.

Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στην Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες ενισχύονται από ένα κύμα ζεστού αέρα το οποίο έρχεται από την Αφρική.

UPDATE: We've talked a lot about the heat across Iberia this week - at 10am, the temperature at Seville was 35.3 ºC, 🌡️already as hot as the UK's maximum temperature so far in 2018! — Met Office (@metoffice) August 2, 2018

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι η θερμοκρασία σε κάποια μέρη πιθανόν να συνεχίσει να ανεβαίνει, προειδοποιώντας ότι στην Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να πλησιάσει τους 50 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο, ενώ πολλοί ήδη μιλούν για τον «καύσωνα της χιλιετίας».

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Αemet έχει σημάνει συναγερμό στη μισή χώρα, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, αναφέροντας ότι ο καύσωνας θα είναι «ιδιαίτερα έντονος και διαρκής στα νοτιοδυτικά».

Η ομάδα προειδοποίησης για τις καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, Meteoalarm, εξέδωσε κόκκινο συναγερμό - στον οποίο οι συνθήκες χαρακτηρίζονται ως πολύ επικίνδυνες και αποτελούν επικίνδυνες για τη ζωή - για το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Πορτογαλίας και για την επαρχία Μπαδαχόθ στην Ισπανία.

Το εθνικό ρεκόρ της Πορτογαλίας είναι στους 47,4 βαθμούς Κελσίου το 2003, ενώ για την Ισπανία το θερμόμετρο είχε φτάσει πέρυσι τον Ιούλιο τους 47,3 βαθμούς.

Extreme heat is expected to build across western Europe during the beginning of August



Temperatures up to 5-10C above normal 🌡️ Be aware of heat exhaustion and possibility of fire danger



More details: https://t.co/tzqZwPJCT6 #TuesdayThoughts #Heatwave pic.twitter.com/hSKPnO7R4O — The Weather Channel UK (@weather_UK) July 31, 2018

«Η Παρασκευή και το Σάββατο αναμένονται να είναι οι θερμότερες ημέρες με μία αρκετά μεγάλη πιθανότητα να καταρρίψουν τα ρεκόρ θερμοκρασίας» ανέφεραν οι μετεωρολόγοι.

Οι θερμοκρασίες αναμένονται να φτάσουν από τους 45-46 την Πέμπτη στους 47 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο στην Ιβηρική χερσόνησο.

Οι Αρχές καλούν τις ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες -ηλικιωμένους και παιδιά- να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να χρησιμοποιούν αντηλιακά, να προτιμούν τους κλιματιζόμενους κλειστούς χώρους και να πίνουν άφθονα υγρά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία δεν πρόκειται να πέσει απόψε κάτω από τους 25 βαθμούς στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα, ενώ θα συνεχίσει να ανεβαίνει τα επόμενα 24ωρα.

Dangerously high (45C+) temperatures in SW Spain and SE Portugal. Extreme heat warnings have been issued there and in other parts of Europe as the heat builds. Jo #heatwave pic.twitter.com/a2m00okI8y — BBC Weather (@bbcweather) August 2, 2018

Στη Γαλλία, που «ψήνεται» εδώ και αρκετές εβδομάδες, οι μετεωρολόγοι περιμένουν «σαραντάρια» που θα κρατήσουν έως και το Σαββατοκύριακο. Όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και οι ραδιοσταθμοί ξεκίνησαν από χτες, με εντολή της υπουργού Υγείας Ανιές Μπιζέν, να μεταδίδουν υποχρεωτικά σειρά από προειδοποιητικά σποτάκια για τα μέσα προστασίας από την αφυδάτωση και τη θερμοπληξία, καθώς οι αρχές φοβούνται επανάληψη του καύσωνα του 2003, όταν πέθαναν συνολικά πάνω από 14.800 άνθρωποι, κυρίως από τις λεγόμενες «ευπαθείς ομάδες».

Οι θερμοκρασίες στη νοτιοανατολική Γαλλία κυμάνθηκαν χτες μεταξύ 36 και 39 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France, η οποία διευκρίνισε πως τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η άνοδος των θερμοκρασιών στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

EPA

Και η Ιταλία όμως ετοιμάζεται για τα χειρότερα, καθώς η γειτονική χώρα περνάει στατιστικά την πιο ζεστή έως τώρα εβδομάδα του χρόνου, με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στην κεντρική και τη βόρεια Ιταλία.

Επιφυλακή λόγω της παρατεταμένης ζέστης έχει σημάνει σε συνολικά 18 πόλεις. Μεταξύ αυτών, στην Ρώμη, στην Φλωρεντία, στην Γένοβα, στο Τορίνο, στην Τεργέστη και στην Βενετία.

Στο νησί της Σαρδηνίας επίσης το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Η επιφυλακή, που συνδέεται με κίνδυνο να ξεσπάσουν πυρκαγιές, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Στη Ρώμη, στην αρχαία αγορά και δίπλα στην αψίδα του Κωνσταντίνου, η Πολιτική Προστασία θα μοιράζει σε ντόπιους και τουρίστες δωρεάν μπουκαλάκια με εμφιαλωμένο νερό μέχρι τις 4 το απόγευμα, τοπική ώρα.

Όπως αναφέρει ο Τύπος, ρεκόρ σημειώνει και η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της μαζικής χρήσης των μηχανημάτων κλιματισμού σε όλη την χώρα.

Το σαββατοκύριακο αναμένεται μείωση της θερμοκρασίας, με πιθανότητα βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ιταλίας.

Με πληροφορίες από BBC