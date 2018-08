Η Χίλαρι Κλίντον ανακοίνωσε πως συνεργάζεται με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ώστε να μεταφέρουν στην τηλεόραση ένα βιβλίο για την ιστορία του γυναικείου κινήματος.

«Είμαι ενθουσιασμένη που ενώνω τις δυνάμεις μου με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ώστε να φέρουμε στην τηλεόραση το βιβλίο "Η Ώρα των Γυναικών"».

Πρόκειται για βιβλίο της συγγραφέως Ελέιν Βάις που θέμα έχει την καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες στις ΗΠΑ.

«Αναφέρεται στις γυναίκες που αγωνίστηκαν για τη χειραφέτηση σχεδόν 100 χρόνια πριν. Είμαι ενθουσιασμένη που θα βοηθήσω να ειπωθούν οι ιστορίες τους», ανέφερε η Χίλαρι Κλίντον στο Twitter.

