Προσωρινό μέτρο με το οποίο εμποδίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ να επιτρέψει τη διανομή μέσω Διαδικτύου των σχεδίων ενός πλαστικού όπλου, το οποίο μπορεί να παραχθεί από τρισδιάστατους εκτυπωτές εξέδωσε Αμερικανός δικαστής, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Πολιτείας της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον Μπομπ Φέργκιουσον, η Ουάσινγκτον και άλλες οκτώ Πολιτείες υπέβαλαν προσφυγή εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία κατέληξε σε συμβιβασμό με έναν ακτιβιστή υπέρ του δικαιώματος της οπλοκατοχής, επιτρέποντάς του να διανείμει ελεύθερα τα σχέδια.

Οι προσφεύγουσες πολιτείες υποστήριξαν πως τα όπλα που θα παράγονται με τρισδιάστατους εκτυπωτές – άρα δεν θα έχουν σειριακούς αριθμούς, και σχεδόν καθόλου μεταλλικά μέρη, κάτι που θα τους επιτρέπει να περνούν απροβλημάτιστα από συσκευές ανίχνευσης μετάλλων – μπορεί να πέσουν στα χέρια κακοποιών και τρομοκρατών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του χθες στο Twitter, πριν την απόφαση του δικαστή, έγραψε ότι η διάθεση όπλων από εκτυπωτές 3D ελεύθερα στο κοινό «δεν είναι πολύ λογικό» και ότι θα ελέγξει το θέμα.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!