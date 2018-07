Ομόφυλο ζευγάρι από τις ΗΠΑ καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια μίας πτήσης με την αεροπορική εταιρία Alaska Airlines, μέλος του πληρώματος τους ζήτησε να καθίσουν σε διαφορετικές θέσεις, προκειμένου να μη χωριστεί ένα άλλο, ετεροφυλόφιλο ζευγάρι.

Ο David Cooley, ιδιοκτήτης του διάσημου γκέι μπαρ «The Abbey» στο δυτικό Χόλιγουντ, μοιράστηκε την ιστορία του στη σελίδα του στο Facebook.

«Ποτέ ξανά δεν είχα βιώσει τέτοιου είδους διάκριση στα ταξίδια μου. Με σήκωσαν από τη θέση μου σε πτήση της Alaska Airlines από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες για να κάτσει ένα ζευγάρι ετεροφυλόφιλων» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφει, μάλιστα, με κάθε λεπτομέρεια το περιστατικό: «Την ώρα που είχαμε ήδη καθίσει στις θέσεις μας, μας πλησίασε μία αεροσυνοδός και ζήτησε από το σύντροφό μου να σηκωθεί για να καθίσει μαζί ένα ζευγάρι ετεροφυλόφιλων».

Παρότι, όπως λέει, της εξήγησε πως ήταν ζευγάρι και ότι ήθελαν να κάτσουν μαζί, η αεροσυνοδός ήταν ανένδοτη, λέγοντάς του τελικά πως αν δε σηκωθεί θα πρέπει να βγει από το αεροπλάνο. «Δεν μπορέσαμε να αντέξουμε όλη αυτή την ταπείνωση και κατεβήκαμε από το αεροπλάνο» τόνισε ο Cooley.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στις μέρες μας μία αεροπορική εταιρία ένα ετεροφυλόφιλο ζευγάρι θα είχε τέτοια επιλεκτική αντιμετώπιση σε σχέση με ένα ομόφυλο, φτάνοντας μέχρι το σημείο να μας ζητήσει να φύγουμε. Δεν πρόκειται να ξαναπετάξουμε με την Alaska Airlines ποτέ», κατέληξε.

Το ζευγάρι τελικά βρήκε πτήση άλλης αεροπορικής εταιρίας και επέστρεψε έγκαιρα στο Λος Άντζελες.

Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, η Alaska Airlines αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη και σημειώνοντας ότι έχει γίνει κάποιου είδους μπέρδεμα. «Σας διαβεβαιώνουμε ότι ακολουθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής σε διακρίσεις κάθε είδους» τόνισε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της εταιρίας.

We are truly sorry this event occurred. We mistakenly booked two people in one seat. I can assure you we are an inclusive airline and hold a zero-tolerance policy for discrimination of any kind in our workplace. -Dalce