Το 2025 ήταν «μια πολύ καλή χρονιά για τον φασισμό» δήλωσε στο «διάγγελμά» του ο Τζίμι Κίμελ

Ο Αμερικανός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ είπε ότι το 2025 ήταν «μια πολύ καλή χρονιά» στις ΗΠΑ «για τον φασισμό», σε χριστουγεννιάτικο τηλεοπτικό μήνυμα που μετέδωσε σήμερα το βρετανικό Channel 4.

Το Channel 4 προβάλλει από το 1993 κάθε χρόνο ένα «εναλλακτικό» χριστουγεννιάτικο διάγγελμα απέναντι σε εκείνο του Βρετανού μονάρχη. Φέτος επέλεξε τον Κίμελ, έναν από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές late night εκπομπών στις ΗΠΑ.

«Ειλικρινά, νομίζω ότι δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει σε εσάς. Ξέρω τι συμβαίνει σε εμάς και μπορώ να σας πω ότι, όσον αφορά τον φασισμό, αυτή ήταν μια πολύ καλή χρονιά», είπε στην έναρξη της ομιλίας του, προσθέτοντας ότι «η τυραννία ευημερεί εδώ».

Ο Κίμελ αναφέρθηκε και στην προσωρινή αναστολή της εκπομπής του τον Σεπτέμβριο, όταν είχε κατηγορήσει την αμερικανική Δεξιά ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τη δολοφονία του influencer και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ. Μετά τις αντιδράσεις και τις καταγγελίες περί λογοκρισίας, επέστρεψε στον αέρα μία εβδομάδα αργότερα.

Με αιχμές για τον περιορισμό της κριτικής, σχολίασε ότι το να «φιμώνει» μια κυβέρνηση τους επικριτές της είναι κάτι που συμβαίνει σε χώρες όπως η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα, προσθέτοντας ειρωνικά και το «Λος Άντζελες». Παράλληλα, προειδοποίησε τους Βρετανούς ότι «όλα πάνε πολύ γρήγορα».

Στο ίδιο πλαίσιο, αποκάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «βασιλιά Ντόνι τον Όγδοο», παραπέμποντας στον Ερρίκο Η’, και είπε ότι «ηττήθηκε», καθώς η εκπομπή του πήρε παράταση μέχρι τα μέσα του 2027.

Κλείνοντας, κάλεσε τους Βρετανούς «να μην εγκαταλείψουν» τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι η χώρα περνά «πολύ δύσκολη περίοδο», αλλά «θα βγει από αυτήν».

Στο παρελθόν, το «εναλλακτικό διάγγελμα» του Channel 4 έχουν αναλάβει, μεταξύ άλλων, ο Στίβεν Φράι (2023) και ο Έντουαρντ Σνόουντεν (2013).