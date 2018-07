Ψάρια βρέθηκαν να κολυμπούν στους διαδρόμους και στον θάλαμο εντατικής νοσηλείας ενός νοσοκομείου στο κρατίδιο Μπιχάρ της Ινδίας, ύστερα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσε πλημμύρα.

Ενώ το ακάθαρτο νερό εισέρεε μέσα στην μονάδα εντατικής νοσηλείας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ναλάντα στην Πάντα, την πρωτεύουσα του Μπιχάρ, οι ασθενείς οχυρώθηκαν όπως μπορούσαν στα κρεβάτια τους περιμένοντας να περάσει ο χείμαρρος.

Μάλιστα, ο συγγενής ενός ασθενή έπιασε ένα ψάρι, σύμφωνα με φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

#WATCH: Fish seen in the water logged inside the Intensive Care Unit (ICU) of Nalanda Medical College Hospital (NMCH) in Patna following heavy rainfall in the city. #Bihar pic.twitter.com/oRCnr6f0UJ