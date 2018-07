Ένας φαρσέρ τοποθέτησε το πορτρέτο του Βλαντιμίρ Πούτιν, σε αίθουσα του Καπιτωλίου της πολιτείας του Κολοράντο, σε σημείο όπου προβλεπόταν να υπάρχει το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ.

Το πορτρέτο του Πούτιν τοποθετήθηκε σε ένα αναλόγιο κάτω από έναν τοίχο όπου βρίσκονται όλα τα πορτρέτα των προκατόχων του Τραμπ, ανάμεσα τους και αυτό του Μπάρακ Ομπάμα.

Ο Στιβ Φένμπεργκ , γερουσιαστής στην πολιτειακή γερουσία, πρόλαβε και ανέβασε μια φωτογραφία με το πορτρέτο στο Twitter, πριν αυτό απομακρυνθεί από τους ξεναγούς στο κτίριο.

As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today...#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM