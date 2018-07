Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,4 βαθμών Ρίχτερ έπληξε τη νήσο Λομπόκ της Ινδονησίας, δημοφιλή τουριστικό προορισμό, νωρίς το πρωί σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δέκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι δώδεκα να τραυματιστούν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Πολλά κτίρια κατέρρευσαν ή υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της ασιατικής χώρας.

Ο σεισμός έπληξε τη νήσο την ώρα που οι περισσότεροι κοιμούνταν.

Πολλοί κάτοικοι έσπευσαν να βγουν σε ανοιχτούς χώρους φοβούμενοι ότι κτίρια θα κατέρρεαν.

«Πεταχτήκαμε από τα κρεβάτια μας για να μην μας καταπλακώσει τίποτε», δήλωσε ο Ζαν-Πολ, ένας τουρίστας που τον ξύπνησε ο σεισμός μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

«Περπάτησα στην περιοχή αλλά δεν έχω δει ζημιές. Είμαστε κατάπληκτοι, διότι το νερό στις πισίνες έκανε κύμα σαν να ήταν θαλασσινό. Υπήρχαν κύματα μέσα στις πισίνες, αν και για μόνο 20 ως 30 δευτερόλεπτα», είπε ο τουρίστας αυτός μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πάντως, πρόσθεσε, μπορεί να υπάρχουν «ζημιές σε χωριά. Είναι ακόμη νωρίς το πρωί εδώ».

Ο κύριος σεισμός, το εστιακό βάθος του οποίου ήταν μικρό, μόλις επτά χιλιόμετρα, καταγράφηκε στις 06:47 τοπική ώρα (01:47 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής USGS.

Το επίκεντρό του εντοπίστηκε 50 χλμ. βορειοανατολικά της Ματαράμ, της μεγαλύτερης πόλης στο νησί Λομπόκ, διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, μεταφόρτωσε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter φωτογραφίες που εικονίζουν σπίτια οι τοίχοι και οι οροφές των οποίων έχουν καταρρεύσει.

«Κόσμος μαζεύεται στους δρόμους και σε άδεια χωράφια για να αποφύγει να πέσουν πάνω του κτίρια», ανέφερε.

«Το βασικό τώρα είναι η απομάκρυνση και η διάσωση» των ανθρώπων που κινδυνεύουν, συνέχισε και πρόσθεσε «ορισμένοι από τους τραυματίες δέχονται ακόμη περιποιήσεις σε κλινικές».

Έχουν καταγραφεί 43 μετασεισμικές δονήσεις μετά τον αρχικό, κύριο σεισμό των 6,4 βαθμών, η ισχυρότερη από τις οποίες ήταν 5,7 βαθμών, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο κύριος σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο κοντινό νησί Μπαλί, τον δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό στην Ινδονησία.

Στο εθνικό πάρκο του όρους Ριντζάνι, οι αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την είσοδο διότι υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν γίνει κατολισθήσεις σε ορισμένα μονοπάτια για περιπατητές.

