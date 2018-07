Περίπου 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω της «ταχείας επέκτασης» της πυρκαγιάς στην νότια Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ μετά την έναρξη της πυρκαγιάς συνελήφθη ένας άνδρας 32 ετών.

Ο 32χρονος Μπράντον ΜακΓκλόβερ, θεωρείται ύποπτος για εννέα εμπρησμούς στον νοτιο-δυτική πλευρά της κομητείας του Ριβερσάιντ και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

«Περισσότεροι από 1.300 πυροσβέστες αγωνίζονται κατά της πυρκαγιάς Κράνστον που έχει καταστρέψει τέσσερα σπίτια και προκάλεσε το κλείσιμο δρόμων και την απομάκρυνση 7.000 ανθρώπων», ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Δασών.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, η φωτιά που μαίνεται από την τετάρτη στον εθνικό δρυμό του Σαν Μπερναντίνο, νοτιο-ανατολικά του Λος Άντζελες, έχει κάψει 53.000 στρέμματα δάσους και δεν έχει ελεγχθεί παρά κατά 17%. Απειλεί 4.900 κτίρια και τρεις πυροσβέστες έχουν τραυματισθεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Τζέρι Μπράουν κήρυξε την κομητεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να επιτραπεί η εκταμίευση επιπλέον πόρων.

Οι υπηρεσίες του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας προειδοποιούν ότι «ο κίνδυνος πυρκαγιάς συνεχίζει να αυξάνεται σε ολόκληρη την Καλιφόρνια».

«Βεβαιωθείτε ότι η οικογένειά σας και οι φίλοι σας είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Μείνετε σε επιφυλακή», είναι το μήνυμα που στάλθηκε στο Twitter.

Βορειότερα, η πυρκαγιά Φέργκιουσον συνεχίζει την πορεία της προς τον εθνικό πάρκο του Γιοσέμιτι, τμήμα του οποίου έχει κλείσει.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης Inciweb, αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου έχει καταστρέψει 200.000 στρέμματα και ελέγχεται μόνο κατά το 29%. Ενας πυροσβέστης έχει χάσει την ζωή του και 7 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί.

Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά Καρ, βορείως της πόλης του Ρέντινγκ, που έχει προκαλέσει τον θάνατο δύο πυροσβεστών, η πυροσβεστική υπηρεσία Calfire έκανε λόγο σήμερα για 327.000 στρέμματα καμένης γης από την Δευτέρα, για 500 κατεστραμμένα κτίρια και 75 που έχουν υποστεί ζημιές. Μέχρι χθες το βράδυ, η καμένη έκταση ανερχόταν σε 200.000 στρέμματα.

Δεν ελέγχεται παρά κατά 5% και τη νύκτα επεκτάθηκε πολύ και προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.

Τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην κομητεία της Σάστα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Μπράουν.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, 36 σημαντικές πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρες τις ΗΠΑ και έχουν καταστρέψει 930.000 στρέμματα στα εδάφη τα οποία διαχειρίζεται η Εθνική Υπηρεσία Δασών.

California's been on fire every summer since I was a kid but NEVER have I seen whole towns burn down like in the last couple of years with @JerryBrownGov using taxpayer $ to fund #ILLEGAL immigration while CLOSING FIRE STATIONS. Pray for these people. #WalkAway #carrfire #redding pic.twitter.com/OelgRXyko9