Το ισραηλινό περιοδικό Jerusalem Report απέλυσε γελοιογράφο του επειδή σχεδίασε τον Νετανιάχου και ακροδεξιούς βουλευτές ως γουρούνια.

Το περιοδικό του ομίλου της εφημερίδας Jerusalem Post ανακοίνωσε σήμερα ότι διαχωρίζει τη θέση του από έναν γελοιογράφο, διακόπτοντας τη συνεργασία μαζί του, καθώς αυτός παρουσίασε σε σκίτσο ως γουρούνια τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μαζί με άλλους ακροδεξιούς βουλευτές καθώς αυτοί γιόρταζαν την ψήφιση του αμφιλεγόμενου νόμου περί «εβραϊκού έθνους-κράτους».

Πανηγυρίζοντας την υιοθέτηση του νομοσχεδίου από την Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ορέν Χαζάν, βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Λικούντ -του κόμματος του Νετανιάχου- τράβηξε μια σέλφι μαζί με τον πρωθυπουργό και άλλους βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σε ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στο Jerusalem Report, ο σκιτσογράφος Άβι Κατς πήρε τη φωτογραφία που έγινε πρωτοσέλιδο σε ισραηλινά μέσα, και σχεδίασε τους αξιωματούχους με γουρουνοκεφαλές.

Το σκίτσο συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα», τη γνωστή φράση από το βιβλίο του Τζορτζ Όργουελ «Η Φάρμα των Ζώων».

#AviKatz was a cartoonist fired by the #JerusalemPost for portraying #Netanyahu & #Likud lawmakers as #pigs from #GeorgeOrwell's "#AnimalFarm" based on a #selfie after the #NationStateLaw passed confirming #Israel's status as an #apartheid regime (7.25.18)https://t.co/UBGSYPJIMH pic.twitter.com/iosvd6goQr