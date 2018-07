Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο, όπως επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία και επιβεβαίωσαν αυτόπτες μάρτυρες, ένας νεαρός άνδρας προκάλεσε έκρηξη σήμερα μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στο Πεκίνο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μόνο ο ίδιος.

Περίπου στις 13:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) ένας άνδρας πυροδότησε έναν εκρηκτικό μηχανισμό «που έμοιαζε με πυροτέχνημα», επεσήμανε το γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της πρωτεύουσας της Κίνας.

#breaking One person detonates an explosive device in a public area on the southeast side of the U.S. embassy compound in Beijing. Only the suspect injured, condition unknown. Chinese police investigating. Videos of smoke near the embassy widely circulated on Chinese social media pic.twitter.com/WIuSxP0h7C — Will Ripley (@willripleyCNN) 26 Ιουλίου 2018

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο χέρι και διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του, πρόσθεσε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε από την έκρηξη.

«Ακούσαμε μια αρκετά δυνατή έκρηξη περίπου στις 13:00. Βγήκαμε στον δρόμο, όμως η αστυνομία γρήγορα απέκλεισε την περιοχή», δήλωσε ένας εργαζόμενος στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

«Μπορούσαμε να δούμε ένα αντικείμενο καλυμμένο με μια κουβέρτα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι επρόκειτο σίγουρα για αντικείμενο και όχι άνθρωπο.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο δείχνουν καπνό να υψώνεται έξω από το κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας, την ώρα που δυνάμεις ασφαλείας σπεύδουν στο σημείο.

DETAILS: Witnesses describe blast near US Embassy as ‘large explosion’ – MORE VIDEOS: https://t.co/9ORyFNwQ5Apic.twitter.com/p5CuJcgBW8 — RT (@RT_com) 26 Ιουλίου 2018

An explosion just went off outside US embassy in #Beijing @USA_China_Talk. One witness account says an unidentified man tried to throw the bomb into the embassy, but seriously injured himself instead. Some police cars were damaged, other casualties unknown.Roads are now blocked. pic.twitter.com/3hLs1wjF73 — Тулга (@tulga2001us) 26 Ιουλίου 2018

Η πρεσβεία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι έξω από το κτίριο σημειώθηκε «έκρηξη». «Ένα άτομο πυροδότησε βόμβα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, επικαλούμενος τον αξιωματούχο ασφαλείας της διπλωματικής αποστολής.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Πεκίνου ο άνδρας που πυροδότησε τον μηχανισμό είναι ένας 26χρονος από την Εσωτερική Μογγολία, ενώ δεν είναι γνωστά ακόμη τα κίνητρά του.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ένα όχημα της αστυνομίας φαίνεται ότι έχει υποστεί ζημιές από την έκρηξη.

Νωρίτερα, η εφημερίδα Global Times μετέδιδε πως, εν μέσω των αναφορών για έκρηξη στο σημείο, η κινεζική αστυνομία απομάκρυνε μια γυναίκα από την αμερικανική πρεσβεία η οποία περιλούστηκε με βενζίνη και φαίνεται ότι προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί.

#Breaking Witness says police took away a woman spraying gasoline on herself in suspected attempt at self-immolation outside US embassy in Beijing around 11 am Thursday. pic.twitter.com/wLXmIDSfp5 — Global Times (@globaltimesnews) 26 Ιουλίου 2018

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, Sputnik