Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι «δεν παραχώρησε τίποτα» στην ιδιωτική συνάντηση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, απέφυγε να μιλήσει για το περιεχόμενο των συνομιλιών τους, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και άλλοι επικριτές αμφισβητούν τη σύναψη οποιασδήποτε ενδεχόμενης συμφωνίας.

Σε συνέχεια της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στο Ελσίνκι, ο Τραμπ ανέφερε ότι συζήτησε με τον Πούτιν ένα φάσμα θεμάτων, όπως τις προσπάθειες για αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας, τις ειρηνευτικές προσπάθειες στην Μέση Ανατολή και τις κυβερνοεπιθέσεις, αλλά δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια.

«Δεν παραχώρησα ΤΙΠΟΤΕ, μόνο που μιλήσαμε για μελλοντικά οφέλη για τις δύο χώρες», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ με tweet του, κατηγορώντας για ακόμη μια φόρα τα «διεφθαρμένα μέσα ενημέρωσης» για τις «ψευδείς ειδήσεις» αναφορικά με τη συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!