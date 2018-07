Στους τρεις, από τους οποίους ο ένας είναι ο δράστης, ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών στην ένοπλη επίθεση σε ελληνικό εστιατόριο του Τορόντο το βράδυ της Κυριακής.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως ο ένας νεκρός είναι μια γυναίκα και ο άλλος ο δράστης που σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, όμως δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τον τρίτο νεκρό.

Danforth shooting #GO1341286 , - at this time, we have two victims who have been pronounced ^js

Σημειώνεται επίσης πως υπάρχουν πάνω από δέκα τραυματίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μαρκ Σόντερς είπε πως η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει το κίνητρο του δράστη και δεν αποκλείει κανένα σενάριο πριν έχει περισσότερες πληροφορίες.

Γείτονες δήλωσαν ότι άκουσαν μια σειρά πυροβολισμών και στη συνέχεια τις φωνές των ανθρώπων που βρίσκονταν σε πανικό.

«Έπεσαν πολλοί πυροβολισμοί: πυροβολισμοί, μετά παύση, μετά νέοι πυροβολισμοί και ξανά παύση. Πρέπει να έπεσαν 20 με 30 πυροβολισμοί. Αρχίσαμε να τρέχουμε», δήλωσε ο Τζον Τάλοχ, ένας αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα Globe and Mail.

Ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι χαρακτήρισε το περιστατικό μια «αποτρόπαια πράξη».

«Εκ μέρους όλων των κατοίκων του Τορόντο είμαι εξοργισμένος που κάποιος εξαπέλυσε μια τέτοια φοβερή επίθεση στην πόλη μας και σε αθώους ανθρώπους που διασκέδαζαν το βράδυ της Κυριακής», τόνισε.

Ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν σενάρια για τα πιθανά κίνητρα του δράστη και πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της αστυνομίας να εξακριβώσει τι συνέβη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου λίγο μετά το περιστατικό είπε πως αυτό αποδεικνύει πως «υπάρχει πρόβλημα με την οπλοκατοχή» στο Τορόντο. Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας του Οντάριο Νταγκ Φορντ έγραψε στο Twitter πως η καρδία του είναι μαζί με τα θύματα και τους οικείους τους ύστερα από αυτή την τρομακτική πράξη ένοπλης βίας.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected.