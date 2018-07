Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή τον Χασάν Ροχανί να μην απειλήσει ποτέ ξανά τις ΗΠΑ, μετά την δήλωση του Ιρανού ηγέτη με την οποία καταδίκαζε τις εχθρικές πολιτικές της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

«Ποτέ ξανά να μην απειλήσεις τις ΗΠΑ γιατί αλλιώς θα υποστείς συνέπειες που σαν κι αυτές ελάχιστοι στην ιστορία όλη έχουν υποστεί», ανέφερε Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Twitter, με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

«Δεν είμαστε πλέον μια χώρα που θα ανεχθεί τις παράφρονες δηλώσεις σου για τη βία & τον θάνατο. Πρόσεχε καλά!», συμπλήρωσε ο ρεπουμπλικάνος στην ανάρτησή του.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!