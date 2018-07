Ένδεκα οδηγοί μίνιμπας ταξί από τη Νότια Αφρική σκοτώθηκαν από σφαίρες και τέσσερις τραυματίστηκαν, αφού έπεσαν σε ενέδρα αγνώστων που άνοιξαν πυρ εναντίον τους στην επαρχία Κουαζούλου Νατάλ.

Τα θύματα επέστρεφαν στο Γιοχάνεσμπουργκ μετά την κηδεία ενός συναδέλφου τους το Σάββατο το βράδυ, όταν έπεσαν στην ενέδρα, διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας Κεχλά Σιτόλε.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι 11 δολοφονηθέντες βρίσκονταν μεταξύ 17 ανθρώπων που επέστρεφαν από μια κηδεία. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο δεν έπαθαν το παραμικρό» επισήμανε ο αξιωματικός.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

#sapsKZN Last night a taxi from GP, transporting taxi ass members who attended a funeral at Ematimotolo, came under fire on R74 between Colenso & Weenen. Unknown suspects jumped into the road from the bushes and opened fire at the Taxi. Several fatalities. #SAPS investigating ME pic.twitter.com/f1DnuYDC3N