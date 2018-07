Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη δυτική επαρχία Κερμανσάχ, στο Ιράν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δύο σεισμοί έπληξαν την επαρχία Χορμοζγκάν στον νότο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Μέχρι τώρα έχουμε πληροφορίες για 25 τραυματίες και ευτυχώς δεν υπάρχουν νεκροί», δήλωσε ο Χουσάνγκ Μπαζβάντ, κυβερνήτης της δυτικής επαρχίας Κερμανσάχ, στον τηλεοπτικό σταθμό, και πρόσθεσε πως τα τραύματά τους δεν είναι τόσο σοβαρά ώστε να χρειάζεται να νοσηλευθούν.

Κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι δύο σεισμοί που σημειώθηκαν νωρίτερα, μεγέθους 4,7 και 5,7 βαθμών, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια σε μερικά χωριά αλλά όχι απώλειες.

July 22 - Kermanshah - #Iran Images after today's quake & damages caused in various homes. #IranUpdate pic.twitter.com/AqAKfYD9Jb

Ο Μορτεζά Σαλιμί, επικεφαλής των ομάδων διάσωσης της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, είπε πως μέχρι τώρα οι ζημιές από τους δύο σεισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα φαίνεται να είναι μικρές.

«Σύμφωνα με πληροφορίες τοίχοι κατέρρευσαν, αλλά δεν έχουν αναφερθεί εκτεταμένες ζημιές», δήλωσε ο Σαλιμί στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.8 in Western Iran 42 min ago pic.twitter.com/rjnJVHmkS1