Σοβαρά τραυματισμένο είναι ένα αγόρι τριών ετών που έπεσε θύμα επίθεσης με οξύ μέσα σε ένα κατάστημα Home Bargains στην πόλη Worcester της Βρετανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η επίθεση ήταν «σκόπιμη».

Το αγόρι, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο χέρι και το πρόσωπο.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από τις κάμερες παρακολούθησης του καταστήματος, που δείχνουν τρεις άντρες, στους οποίους η αστυνομία «θέλει να μιλήσει» καθώς εικάζει πως σχετίζονται με την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρο της επίθεσης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν ποια ουσία χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Do you recognise these men? We'd like to speak to them after a 3-year-old was injured in a suspected acid attack in Worcester. @CSuptMarkTravis said: "The incident will shock the community. We're carrying out an enquiries to identify those responsible."https://t.co/GfnQAhaIFp pic.twitter.com/CgxvOvekFX