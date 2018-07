Εννέα μέλη της ίδιας οικογένειας βρίσκονται μεταξύ των 17 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό αμφίβιο όχημα (duck boat) βυθίστηκε εν μέσω καταιγίδας που ξέσπασε σε λίμνη στο Μιζούρι σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που σημειώνονται στις ΗΠΑ με θύματα τουρίστες εδώ και χρόνια.

Το αμφίβιο αυτό όχημα μετέφερε 31 επιβάτες, μεταξύ των οποίων παιδιά, όταν μια ξαφνική καταιγίδα ξέσπασε στην λίμνη Τέιμπλ Ροκ κοντά στο Μπράνσον, με τα κύματα να πλημμυρίζουν σιγά-σιγά το όχημα προτού βυθιστεί.

Περισσότεροι από τριάντα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί με αμφίβια οχήματα τις ΗΠΑ τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Η Τία Κόλμαν δήλωσε ότι αυτή και ο ανιψιός της είναι οι μόνοι επιζήσαντες από τα 11 μέλη της οικογένειάς τους που έκανε το τουρ της λίμνης με την «Ride The Ducks».

«Έχασα όλα μου τα παιδιά, έχασα τον άντρα μου», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Fox 59 της Ιντιανάπολις η Κόλμαν από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο Μπράνσον όπου διακομίσθηκε μετά την τραγωδία. «Είμαι καλά, αλλά αυτό είναι πραγματικά σκληρό, απλά πολύ σκληρό», πρόσθεσε.

#BREAKING Family members say this photo shows 8 of the 9 victims from Indy who were on a duck boat near Branson, Missouri when a storm hit yesterday. https://t.co/yYpJvnp6zy



Five adults and four children (all under the age of 10) from the family were killed. pic.twitter.com/2JRrBotrSi